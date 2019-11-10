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Bolu’da, saat 09.05’te hayat durdu

İHA

Bolu'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bolu’da, saat 09.05’te hayat durdu

Bolu’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtpark’ta tören düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan törene, Vali Ahmet Ümit,, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte sokaklardaki ve evlerindeki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

BOLU

10 Kasım 2019 Pazar

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