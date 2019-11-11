Bolu’da 108 bin 225 fidan dikildi

Bolu’da, “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla il genelinde 108 bin 225 fidan dikildi.

Bolu’da, Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa başlattıkları “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Alpağut Mahallesinde bulunan alanda sabah saat 11.11’de gerçekleştirilen fidan dikimine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, hükümlüler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kampanya kapsamında ilk fidanı Vali Ahmet Ümit ve Bakan Yardımcısı Fatih Metin dikti. Bolu dağ fındığı fidanı dikimini gerçekleştiren Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Biz de bugün önce bu fidana toprak koyacağız. Sonra herkes kendi fidanını dikecek” dedi.

Bakan Yardımcısı Metin ise, dikeceğimiz bu fidan Bolu dağ fındığı. İnşallah önümüzdeki dönemde Bolu’muzun yetişmesi müsait her yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle vatandaşlarımıza diktireceğiz” şeklinde konuştu.

İlk fidan dikiminin ardından, yüzlerce kişi bulundukları alanda 500 adet fidanı toprakla buluşturdu.

BOLU 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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