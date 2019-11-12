Narven’de bin 500 fidan dikildi

“Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Bolu’da bulunan Narven Termal Kasaba’da bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba’da, Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı. Narven Termal Kasaba proje alanında ve Narven yol güzergahında gerçekleştirilen fidan dikimi organizasyonuna Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Narven yöneticileri, çalışanları ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin fidan dikimi hakkında bilgiler verdiği organizasyonda gönüllüler bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

BOLU 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.