Bolu’da 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Kanlı düğün planlıymış! Her iki taraf da düğüne çağırılınca...

Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan ve aralarında emekli astsubayında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 1 hafta boyunca yaptıkları teknik takip sonucunda şüpheli 3 otomobilin TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevki'inden geçiş yaptığını belirleyen ekipler, M.A. (36), R.T. (39), A.E. (31) ve B.K.’nın (43) bulunduğu araçlardan 2’sini seyir halindeyken yaptıkları operasyonla durdurarak şahısları gözaltına aldı.



Piyasa değeri 35 milyon lira

Şüphelilerden emekli astsubay H.P. (46), takip edildiğini anlayarak otomobili emniyet şeridine çekti. Araçta bulunan 69 kilo 500 gram eroini yol kenarında bulunan yeşil alana atan H.P., olay yerinden kaçmak istediği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. H.P.’nin araçtan attığı eroin, ekiplerin yaptığı aramada ağaçların arasında bulundu. Piyasa değeri 35 milyon lira olduğu belirlenen 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.