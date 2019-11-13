Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ailesi fotoğraflandı

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BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve 2 yavrusu görüntülendi. Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, ayıyı görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ayıyı cep telefonu ile fotoğrafladı. Ayı ailesinin görüntüsü Abant Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.



BOLU 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

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