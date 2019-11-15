Ara tatil şöleni Highway’de

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimöğretim takviminde ara tatil sayısını üçe çıkaran uygulamanın ilk ara tatili bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla ara tatilin gelmesini bekleyen çocuklara en büyük sürpriz ise yine Highway Outlet’ten geliyor.

Çocukların kahramanı, anne babaların en sevdiği aile ve son dönemin beğenilerek izlenen çizgi film animasyonu Kral Şakir, lisanslı etkinliğiyle 161718 Kasım tarihlerinde Highway Outlet’te çocuklarla buluşacak. Üç gün boyunca Highway Outlet Sarar mağazası önünde 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleşecek ücretsiz etkinlikte, Kral Şakir ve arkadaşı Fil Necati eğlenceli hikayeleriyle çocuklara unutamayacakları keyifli anlar yaşatacaklar. Ara tatil boyunca etkinliklerine soluk vermeden devam edecek olan Highway’de, Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle 20 Kasım Çarşamba günü 14.0017.00 saatleri arasında Resmi Kurumlar tarafından Highway Outlet ev sahipliğinde gerçekleşecek sürpriz etkinliklerde genci yaşlısı herkes yine Highway’de bir araya gelecek. 212223 ve 24 Kasım tarihlerinde ise İllüzyon gösterileri, Balonbaz Show ve renkli atölyeler de Highway Outlet’te minik misafirleri bekliyor olacak.

BOLU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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