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9 yaşındaki Ömer’in ölümüne sebep olan polis memuruna 14 bin 300 lira para cezası

İHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde alkollü sürücüyü kovalarken resmi polis aracıyla 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'a çarparak ölümüne sebep olan polis memuru Naci Çakır'a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 14 bin 300 TL para cezasına çevrildi.

9 yaşındaki Ömer’in ölümüne sebep olan polis memuruna 14 bin 300 lira para cezası

Bolu’nun Gerede ilçesinde alkollü sürücüyü kovalarken resmi polis aracıyla 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’a çarparak ölümüne sebep olan polis memuru Naci Çakır’a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 14 bin 300 TL para cezasına çevrildi.
Olay, 6 Kasım’da Bolu’nun Gerede ilçesi Dayıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, arkadaşlarıyla parkta besledikleri yavru kediyi evine götürmek istedi.
Yavru kediyi parktan alan anne Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Akyıldırım’a, sürücüsü alkollü olduğu öğrenilen bir aracı kovalayan resmi polis otomobili hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan anne ve oğlu önce Gerede Devlet Hastanesi’ne, ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi’ne götürüldü.
Kazada, anne Sevgi Akyıldırım hafif yaralanırken, 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’ın tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olarak 22 gün boyunca yoğun bakımda kalan küçük çocuk dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından görevinden ihraç edilen 25 yıllık polis memuru Naci Çakır hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“Çok üzgünüm”
Davanın dünkü karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan polis memuru Naci Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden katıldı. Ömer Faruk Akyıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları ise Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yerini aldı. Duruşmada ifade eden veren Naci Ç., olay sırasında uygulama görevinde olduğunu belirterek, "Şüpheli araç gördüm ve 'dur' ihtarında bulundum ama araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ben de sirenleri açarak, megafonla da uyararak durmasını istedim. Bu esnada aracın önüne geçmek istedim ama yolun sağında bir araç olduğundan hafif bir sol yaptım ve bir anda trafik ekip otosunun ön camında bir karartı gördüm, bir de kadın çığlığı duydum" dedi.Olay sırasında ne çocuğu ne de annesini fark ettiğini aktaran Naci Ç., kazanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü yüzünden meydana geldiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

“Ne olduğunu anlamadım”
Ömer Faruk'un annesi Sevgi Akyıldırım da polis memurundan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Kazadan önce kedileri çok seven oğlum, 'Pamuk' ismini verdiği yavru kediyi sahiplenmişti. Yavru kedinin annesini bir araba ezdiğinden, çok duygulanmış ve 'Pamuk' ismini verdiği kediyi sahiplenmişti. O gün, yavru kedisini okulun bahçesinde güvenli bir yerde bırakmıştı. Okuldan sonra kediyi bulamadığı için bir süre onu aramıştık. Kediyi bulduktan sonra eve gitmek için yola çıktık. Ana yola geldiğimizde oğlum kucağında yavru kedisi 'Pamuk'u seviyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve son sürat gelen bir araç oğluma ve bana çarptı. Çocuğum hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.
İfadelerin ardından heyet, Naci Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulayarak, 3 yıl 4 ay hapis verdi. Heyet daha sonra hapis cezasını 14 bin 300 TL adli para cezasına çevrildi.
Kararın ardından anne Akyıldırım, davayı üst mahkemeye taşıyarak, karara itiraz edeceğini belirtti.

BOLU

15 Kasım 2019 Cuma

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