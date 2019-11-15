Tiyatro keyfi 14 Burda’da yaşanacak

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 14 Burda AVM’de, çocuk tiyatrosu “Karagöz İş Arıyor” sergilenecek.

14 Burda AVM, ara tatilde çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 14 Burda Çocuk Tiyatrosu tarafından 16 Kasım Cumartesi günü sahnelenecek “Karagöz İş Arıyor” gösterisi, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 16.00’da, ikinci seansı ise saat 18.00’de başlayacak. Çocuklar, “Karagöz İş Arıyor” oyunuyla gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkaracak.

BOLU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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