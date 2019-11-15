Atatürk, sevdiği türkülerle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen “Atatürk’ün Sevdiği Türküler ve Cumhuriyet” adlı Türk halk müziği konseriyle anıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon’da gerçekleştirilen ve seksen beş kişilik dev koronun sahne aldığı konsere, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile eşi Meral Özcan, daire müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Şefliğini Tahsin Arslan’ın yaptığı, Bolu Belediyesi ve İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği korosu, 2 bölümden oluşan konserde Atatürk’ün en sevdiği türküleri seslendirdi. Koronun seslendirdiği bazı türkülere halk oyunları ekiplerinin gerçekleştirdiği halk dansları gösterileri de renk kattı. Konser sonunda salonda bulunan yüzlerce izleyici dev koroyu ayakta alkışladı.

BOLU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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