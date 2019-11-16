TEM’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bolu TEM Otoyolu’nda karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Selahattin Bıyık idaresindeki 34 FCC 37 plakalı otomobil, otoyolda karşıya geçmek isteyen Şengül Doğan (39) isimli kadına çarptı. Sürücü Bıyık’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle otoyolda yaklaşık 100 metre sürüklenen Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri ise kaza yerinde yaptıkları incelemede Doğan’ın, refüjde bulunan tellerdeki boşluktan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada olayın meydana geldiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Doğan’ın cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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