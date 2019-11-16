Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

DHA

BOLU'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Saraçlı (20), yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Saraçlı (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinin Saray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mengen'den Gökçesu beldesi yönüne giden Özkan Saraçlı yönetimindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, kazayı görüp 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özkan Saraçlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BOLU

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bolu’da, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını ...
Bolu'da, TEM yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Bolu'da, TEM yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü
TEM’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TEM’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Atatürk, sevdiği türkülerle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, sevdiği türkülerle anıldı
Tiyatro keyfi 14 Burda’da yaşanacak
YEREL HABERLER Tiyatro keyfi 14 Burda’da yaşanacak
Bolu’da CHP’li meclis üyesi hakkında hapis istemi
YEREL HABERLER Bolu’da CHP’li meclis üyesi hakkında hapis istemi
9 yaşındaki Ömer’in ölümüne sebep olan polis memuruna 14 bin 300 lira para cezası
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Ömer’in ölümüne sebep olan polis memuruna ...
Ara tatil şöleni Highway’de
YEREL HABERLER Ara tatil şöleni Highway’de
Ömer Faruk'un öldüğü kazada, polis memuruna 14 bin TL ceza
YEREL HABERLER Ömer Faruk'un öldüğü kazada, polis memuruna 14 bin TL ...
Bolu Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesine hapis istemi
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesine ...
Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek
YEREL HABERLER Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek
Mudurnu'da şatoyu andıran villalar 2021'de bitecek
YEREL HABERLER Mudurnu'da şatoyu andıran villalar 2021'de bitecek
Bolu’da kaçak çay ve sigara operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da kaçak çay ve sigara operasyonu: 16 gözaltı
Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli ...
Bolu’da kaçak parfüm operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da kaçak parfüm operasyonu: 1 gözaltı
Bolu'da 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu'da 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X