Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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BOLU'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Saraçlı (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinin Saray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mengen'den Gökçesu beldesi yönüne giden Özkan Saraçlı yönetimindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, kazayı görüp 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özkan Saraçlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



BOLU 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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