12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU'da, TEM yolunda polis operasyonuyla durdurulan otomobilde 12 kilo 150 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, otomobili TEM'de takibe aldı. Polisin operasyonla durdurduğu otomobilde bulunan 2 kişi, yere yatırılarak kelepçelendi. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin gizli bölümlerinde 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Mehmet Sıddık Çelik (56) ile Şeref Demirdaş (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



BOLU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.