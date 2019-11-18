15 bin TL değerinde kaçak içki yakalandı

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, 15 bin 500 TL değerinde 46 şişe kaçak içki yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde bir araç içinde kaçak içki taşındığı yönünde bilgi aldı. Gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, seyir halinde olan aracı durdurarak arama yaptı. Aramalar sonucunda araç içinde değişik markalarda piyasa değeri 15 bin 500 TL olan 46 adet kaçak içki ve alkol şişelerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 140 adet TPDK bandrolü ele geçirildi. Aracın şoförü E.Ç. (32) ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BOLU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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