Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil, Tepecik mahallesi Karaca sokakta bulunan kavşakta çarptıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Fatih Savaş ve Mukaddes Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.