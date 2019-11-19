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Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil, Tepecik mahallesi Karaca sokakta bulunan kavşakta çarptıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Fatih Savaş ve Mukaddes Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU

19 Kasım 2019 Salı

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