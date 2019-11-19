Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 81 il genelinde yapılan Duman8 operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 adet içi tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçildi. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
BOLU
19 Kasım 2019 Salı
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