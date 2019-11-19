Üniversiteli öğrencilere çay ve simit ikramı

Vize sınavları için Gölköy Kampüsü’ne giden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine, otobüs durağında Bolu Belediyesi ekipleri simit ve sıcak çay ikram etti.

Bolu Belediyesi, vize sınav dönemine giren üniversite öğrencilerine simit ve çay sürprizi yaptı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde Asmalı Durağa gelen üniversiteli öğrenciler, sıcak çay ve simit jesti ile karşılaştı.

Belediye ekipleri, durakta otobüs bekleyen öğrencilere simit ve sıcak çay ikram ederek, sınavlarında başarılar diledi. Üniversiteli öğrenciler ise dağıtılan simit ve çayları alarak kendilerini unutmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ettiler.

BOLU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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