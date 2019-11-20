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Boluspor'da hedef, Altınordu'dan ilk deplasman galibiyetiyle dönmek

DHA

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, pazartesi günü oynayacakları Altınordu maçıyla ilgili, "Topladıkları puanlar onların şu anki oyununun karşılığı kesinlikle değil. Bu yüzden çok önemli, çok ciddi bir maç oynayacağız. Çok kritik bir maç olacak bizim için. İnşallah bizim hedefimiz bu sezonki ilk deplasman galibiyetimizi İzmir'den alıp dönmek" dedi.

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, pazartesi günü oynayacakları Altınordu maçıyla ilgili, "Topladıkları puanlar onların şu anki oyununun karşılığı kesinlikle değil. Bu yüzden çok önemli, çok ciddi bir maç oynayacağız. Çok kritik bir maç olacak bizim için. İnşallah bizim hedefimiz bu sezonki ilk deplasman galibiyetimizi İzmir'den alıp dönmek" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Osman Özköylü, haftalık düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerindeki toplantıda Boluspor'un gelişme kaydettiğini anlatan Özköylü, "Takımımızın 90 dakika boyunca artık sahada kazanma adına coşkulu bir oyun oynaması, hem oyun hem pozisyon anlamında hem de topa sahip olma anlamında daha fazla istediğim noktaya ulaşması, oyuncularımızın bizim istediğimizi daha yapar hale gelmiş olması çok önemli. Bunun son Bursaspor maçında gözle görülür şekilde yansıması bizi çok sevindirdi. Tabii ki 2 ay gibi kısa sürede birçok handikabın olduğu bir yerde bazı şeyleri kısa sürede oturtmak, değiştirmek ve sahaya dökmek çok kolay değil. Bunun için zaman gerekiyor. Dünyanın en iyi hocaları bile bir takıma gittiği zaman o etkiyi yaratabilmesi, istediğini oturtabilmesi için çok uzun süre gerekiyor. Bu anlamda bu süreci mümkün olduğu sürece indirmeliyiz. Bunu yapmak için de daha çok çalışmalıyız. Oyuncularımızla daha fazla mesai harcamak zorundayız. Onları bu konuda daha fazla işin içine çekmek zorundayız. Oyuncularımız da sağ olsun bize bu anlamda çok olumlu dönüşler veriyorlar" dedi.
Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Altınordu maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Osman Özköylü, ligdeki ilk deplasman galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Özköylü, Altınordu takımının bir oyun felsefesi olduğunun altını çizerek, "Önümüzdeki Altınordu maçı gerçekten çok önemli bir maç. Altınordu takımının ligde olduğu yer hiçbir şekilde bence baz alınmamalı. Ligin en tempolu oynayan takımlarından bir tanesi. Altınordu'nun bir oyun kültürü, bir oyun felsefesi var. Genç bir takım. Altyapıdan gelen oyuncularıyla beraber sahada ne yapacaklarını çok iyi bilen bir takım. Çok enerjisi yüksek bir takım. Geriye düştüğü anda bile hiçbir zaman oyunu bırakmayan ve oyuna sürekli hükmetmeye çalışan bir takım görüntüsünde. Topladıkları puanlar onların şu anki oyununun karşılığı kesinlikle değil. Bu yüzden çok önemli, çok ciddi bir maç oynayacağız. Çok kritik bir maç olacak bizim için. İnşallah bizim hedefimiz bu sezonki ilk deplasman galibiyetimizi İzmir'den alıp dönmek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Osman Özköylü'nün açıklamaları
Detaylar

BOLU

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:38
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  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:03
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