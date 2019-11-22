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İnşaatı devam eden cezaevinin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor

İHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde 200 bin metrekarelik alan üzerine yapımı devam eden 1500 mahkum kapasiteli L tipi ve açık cezaevinin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

İnşaatı devam eden cezaevinin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor

Bolu’nun Gerede ilçesinde 200 bin metrekarelik alan üzerine yapımı devam eden 1500 mahkum kapasiteli L tipi ve açık cezaevinin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.
Gerede’de 200 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden 1500 mahkum kapasiteli L tipi ve açık cezaevi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasın ardından cezaevinin, 2020’de açılışının yapılması bekleniyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, "Gerede sevdalısı insanların sayesinde bu proje ilçeye kazandırıldı. 200 bin metrekarelik bir alanı daha önce tahsis etmiştik. Biz konuya ilçe ekonomisine büyük bir kazanım olarak bakıyoruz. bin 500 mahkum kapasiteli, yaklaşık 700 veya 750 çalışanı olan bir yatırım. Mahkumları ziyarete gelecek yakınlarının, akrabalarının ilçeye giriş çıkışlarını düşünün. Ayda 5 bin ile 10 bin insan gelecek, gidecek. Konaklama, yeme, içme, gıda kısacası özellikle hizmet sektörü çok büyük bir atılım yapacak. Çalışacak personel sayısı itibari ile ilçe nüfusu artacak İller Bankasından gelecek pay yükselecek. Bütün bunları bir araya topladığımızda avantajları olabilecek dezavantajlardan daha fazla. Bu iş bu projelerle kalmayacak. Gelecekte de yerleşke formatında yatırımlar devam edecek. Bu konuda bürokratik engellerin aşılmasında büyük emekleri bulunan, gecegündüz demeden, gündemleri Türkiye ile dolu olmasına rağmen Gerede’yi de bir an bile unutmayan iki değerli insan HSK Başkan Vekili 2. Daire Başkanımız Hemşehrimiz ağabeyimiz Sayın Mehmet Yılmaz ve Bolu Milletvekilimiz Gerede’nin evladı, gururu Sayın Fehmi Küpçü’ye ve emeği geçen herkese İlçe Halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BOLU

22 Kasım 2019 Cuma

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