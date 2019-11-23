(ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar

BOLU'da, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular, çalışmalarını tamamladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve sporcular, şampiyonadan derece ile dönerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedeflediklerini söyledi.

Trambolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları 19 yaşındaki Doğukan Büyükarslan, 18 yaşındaki Sude Aydın ve 26 yaşındaki Gürkan Mutlu, Japonya'da düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamladı. Bugün Japonya'ya gidecek olan milliler, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörleri gözetiminde günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandı. Milli cimnastikçiler, 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada ter dökecek.

SPORCULAR İNANÇLI

Milli sporcular amaçlarının şampiyonadan derece ile dönerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak olduğunu belirtti. 4,5 yaşından beri cimnastik yapan milli sporcu Sude Aydın, "Birazcık heyecanlıyım normal olarak. Çünkü olimpiyat seçmesi. Benim için hayatımın en önemli yarışması diyebilirim. Yorucu bir kamp dönemiydi benim için. Çoğu zaman günde çift antrenman yaptık. Ama çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. İnşallah oraya gittiğimde iyi bir şeyler olabilir. Hedefim finale kalıp, olimpiyat kotası almak. Yani ilk 8'e girmem gerekiyor" dedi.

Cimnastiğe 5 yaşında başlayan ve 6 yıldır da trambolin dalında milli formayı giyen Doğukan Büyükarslan da "Tatlı bir heyecan var. Kendimize güvenimiz tam. Bir buçuk aydır iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve kendimize güvenimiz tam. İnşallah orada da kotayı alıp geleceğiz. Hedefimiz olimpiyat kotası. Erkeklerde Gürkan ağabey ile ikimiz gidiyoruz. İkimizden birisinin ülkemiz için kotayı alması gerekiyor. İkimizden biri alırsa hedefimizi alacağız" diye konuştu.

Gürkan Mutlu ise 9 yaşında cimnastiğe başladığını, 13 yıldır da trambolin sporcusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda yılın sonundayız artık. Bitirdik bütün yarışmalarımızı. Bolu'da da 1,5 aylık bir kamp sürecini bitirdik. Yarışmaya gayet hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bu zamana gelene kadar aldığımız sonuçlar da gayet hazır olduğumuzu gösteriyor. Ben bu süreci daha önceden yaşayan bir sporcuyum. Bu Dünya Şampiyonası bu yıl önümüzdeki son yarışma. İnşallah bu şampiyonada güzel bir şekilde yarışıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"TRAMBOLİN ZOR BİR BRANŞ"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de şampiyonanın önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu şampiyona olimpiyatlara da seçme olduğu için çok önem arz eden bir şampiyona. Ülkemizde 5-10 yıl önce başlayan bir branşın şimdi olimpiyat kovalaması ayrıca bizim için önemli. Sporcularımızın olimpiyatlara gitme ihtimali var. Kota alma ihtimalimiz yüksek. Trambolin çok zor bir branş. Dünyanın en iyisini bir anda sonuncu olarak da görebilirsiniz. Ortalama bir sporcuyu bir anda dünya şampiyonasında görebilirsiniz. Bu yüzden zor bir branş. Ama herkesin hatasız yaptığı bir şampiyonada sporcularımızın kota alma ihtimali çok yüksek. İstatistikler bunu gösteriyor. O yüzden de umutluyuz. Bir aydır Bolu'da iyi hazırlanıyor milli takımımız. Bolu'da özel bir salon var. Bu noktada zaten Bolu, cimnastiğin merkezi şehirlerinden bir tanesi."

"OLİMPİYAT KOTASI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Çelen, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Teknik kurul ve asbaşkanlarımızdan aldığımız bilgiye göre; takımımız orada hatasız yarıştığı zaman olimpiyat kotası alacağımızı öngörüyorlar. Herkes çok çalışıyor. Olimpiyatlarda trambolinde 200 ülkenin yarıştığı bir branşta 16 kız ve 16 erkek kota alıyor. Yani binlerce sporcu arasından 16 bayan, 16 erkek sporcu kota alacak. Biz de şu anda 10 ile 20 sporcu arasında görüyoruz kendimizi. İyi hazırlandık. Sporcularımız iyi hazırlandı. Onlara güveniyoruz. Olimpiyat kotası alacağımıza inanıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Röportajlar

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

BOLU 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

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