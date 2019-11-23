(ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar

DHA

BOLU'da, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular, çalışmalarını tamamladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve sporcular, şampiyonadan derece ile dönerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedeflediklerini söyledi.

BOLU'da, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular, çalışmalarını tamamladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve sporcular, şampiyonadan derece ile dönerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedeflediklerini söyledi.
Trambolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları 19 yaşındaki Doğukan Büyükarslan, 18 yaşındaki Sude Aydın ve 26 yaşındaki Gürkan Mutlu, Japonya'da düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamladı. Bugün Japonya'ya gidecek olan milliler, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörleri gözetiminde günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandı. Milli cimnastikçiler, 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada ter dökecek.
SPORCULAR İNANÇLI
Milli sporcular amaçlarının şampiyonadan derece ile dönerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak olduğunu belirtti. 4,5 yaşından beri cimnastik yapan milli sporcu Sude Aydın, "Birazcık heyecanlıyım normal olarak. Çünkü olimpiyat seçmesi. Benim için hayatımın en önemli yarışması diyebilirim. Yorucu bir kamp dönemiydi benim için. Çoğu zaman günde çift antrenman yaptık. Ama çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. İnşallah oraya gittiğimde iyi bir şeyler olabilir. Hedefim finale kalıp, olimpiyat kotası almak. Yani ilk 8'e girmem gerekiyor" dedi.
Cimnastiğe 5 yaşında başlayan ve 6 yıldır da trambolin dalında milli formayı giyen Doğukan Büyükarslan da "Tatlı bir heyecan var. Kendimize güvenimiz tam. Bir buçuk aydır iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve kendimize güvenimiz tam. İnşallah orada da kotayı alıp geleceğiz. Hedefimiz olimpiyat kotası. Erkeklerde Gürkan ağabey ile ikimiz gidiyoruz. İkimizden birisinin ülkemiz için kotayı alması gerekiyor. İkimizden biri alırsa hedefimizi alacağız" diye konuştu.
Gürkan Mutlu ise 9 yaşında cimnastiğe başladığını, 13 yıldır da trambolin sporcusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Şu anda yılın sonundayız artık. Bitirdik bütün yarışmalarımızı. Bolu'da da 1,5 aylık bir kamp sürecini bitirdik. Yarışmaya gayet hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bu zamana gelene kadar aldığımız sonuçlar da gayet hazır olduğumuzu gösteriyor. Ben bu süreci daha önceden yaşayan bir sporcuyum. Bu Dünya Şampiyonası bu yıl önümüzdeki son yarışma. İnşallah bu şampiyonada güzel bir şekilde yarışıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."
"TRAMBOLİN ZOR BİR BRANŞ"
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de şampiyonanın önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Bu şampiyona olimpiyatlara da seçme olduğu için çok önem arz eden bir şampiyona. Ülkemizde 5-10 yıl önce başlayan bir branşın şimdi olimpiyat kovalaması ayrıca bizim için önemli. Sporcularımızın olimpiyatlara gitme ihtimali var. Kota alma ihtimalimiz yüksek. Trambolin çok zor bir branş. Dünyanın en iyisini bir anda sonuncu olarak da görebilirsiniz. Ortalama bir sporcuyu bir anda dünya şampiyonasında görebilirsiniz. Bu yüzden zor bir branş. Ama herkesin hatasız yaptığı bir şampiyonada sporcularımızın kota alma ihtimali çok yüksek. İstatistikler bunu gösteriyor. O yüzden de umutluyuz. Bir aydır Bolu'da iyi hazırlanıyor milli takımımız. Bolu'da özel bir salon var. Bu noktada zaten Bolu, cimnastiğin merkezi şehirlerinden bir tanesi."
"OLİMPİYAT KOTASI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Çelen, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Teknik kurul ve asbaşkanlarımızdan aldığımız bilgiye göre; takımımız orada hatasız yarıştığı zaman olimpiyat kotası alacağımızı öngörüyorlar. Herkes çok çalışıyor. Olimpiyatlarda trambolinde 200 ülkenin yarıştığı bir branşta 16 kız ve 16 erkek kota alıyor. Yani binlerce sporcu arasından 16 bayan, 16 erkek sporcu kota alacak. Biz de şu anda 10 ile 20 sporcu arasında görüyoruz kendimizi. İyi hazırlandık. Sporcularımız iyi hazırlandı. Onlara güveniyoruz. Olimpiyat kotası alacağımıza inanıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Röportajlar
Antrenmandan görüntüler
Detaylar

BOLU

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaatı devam eden cezaevinin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor
YEREL HABERLER İnşaatı devam eden cezaevinin 2020 yılında ...
Bolu’da samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Bolu’da samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef ...
DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı
DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı
Ayak parmakları eline nakledildi
YEREL HABERLER Ayak parmakları eline nakledildi
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi
Bolu'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu: 4 ...
Yedigöller’de sonbaharın getirdiği görsel şölen havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yedigöller’de sonbaharın getirdiği görsel şölen ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X