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Bolu’da, “Öğretmenler Günü” hatıra ormanı oluşturuldu

İHA

Bolu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde onlarca öğretmen ve öğrencinin katılımıyla 300 fidanın dikildiği hatıra ormanı oluşturuldu.

Bolu’da, “Öğretmenler Günü” hatıra ormanı oluşturuldu

Bolu’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde onlarca öğretmen ve öğrencinin katılımıyla 300 fidanın dikildiği hatıra ormanı oluşturuldu.
Bolu’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği programda hatıra ormanı oluşturuldu. Paşaköy mahallesinde bulunan alanda kurulan “24 Kasım Başöğretmen ve Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı”na çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katılımıyla 300 adet fidan dikildi.
Fidan dikiminin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Öğretmenliğin baki ve değerli olması gerekiyor. Biz bu değer bugün iliklerimize kadar hissettik. Bundan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, “İstiyoruz ki hepimizin hayatında en önemli emeğe sahip olan öğretmenlerimiz için kalıcı, önümüzdeki yıllarda da görülebilen, Boluluların öğretmenlerine verdikleri değeri hep hatırlatacak bu hatıra ormanını hep birlikte gerçekleştirelim istedik. Önümüzdeki yıllarda bu ağaçların büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

BOLU

24 Kasım 2019 Pazar

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