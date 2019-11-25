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Bolu’da, son Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi Binali Yıldırım: “Dijital çağda ...

İHA

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20192020 Akademik Yılı açılışına katılarak ilk dersi veren son başbakan Binali Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verilerek cübbe giydirildi.

Bolu’da, son Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi Binali Yıldırım: “Dijital çağda ülkeler, offline ve online olarak ikiye ayrılıyor”

Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20192020 Akademik Yılı açılışına katılarak ilk dersi veren son başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verilerek cübbe giydirildi.
Bolu’da, Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla Abant İzzet Baysal Ünivetsitesi’nin 20192020 Akademik Yılı açılış programı gerçekleştirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Müzik bölümü öğrencilerinin kısa dinletisinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı tarafın Binali Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verilerek cübbesi giydirildi.

“Yeni bir çağdayız”
Üniversitenin akademik yılı açılışında ilk ders konuşması yapan Binali Yıldırım, dijital çağın önemine dikkat çekerek, “20’inci yüzyıldan sonra, yani internetin hayatımıza girdiği andan itibaren aynen Köroğlunun dediği gibi delikli demir çıktı mertlik bozuldu. Yeni bir çağdayız. Yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemin adı dijital çağdır. Dijital çağ artık bizim bütün alışkanlıklarımızı değiştiren bir dönem. Bilgi, iletişim, internet bir sektör olmaktan çıktı bir hayat tarzına dönüştü. Bugün cep telefonu olmadan günlük hayatımızı idame ettiremez hale geldik. Bugün artık birbiriyle iletişim halinde olan 30 milyar nesne var. Nesnelerin interneti diye bir şey var. Akıllı cihazlar, sanal zeka, üç boyutlu planlama, yazıcılar, robot teknolojileri, blockchain denilen blok zincir teknolojisi var. Bu önümüzdeki kısa süre içerisinde bütün bilgi ve iletişimin ezberlerini kökten değiştirecek. Bugün internetin sahibi Amerika. Her türlü bilgi onun önünden geçerek gidiyor. Hoşuna gidenleri alıyor onu da bir şantaj aracı olarak yeri geldiğinde kullanıyor. Açık alan, herkesin orada olduğu, herkesin paylaştığı, herkesin iş yaptığı bir alana dönüşüyor. Gençler, 15 yıl içinde öğrendiğimiz, bildiğimiz bütün mesleklerin yarısı piyasadan kaybolacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Bunun için şimdiden o günlere hazır olmamız lazım. Hocalarımızın da gençlerimizi yetiştirirken bu dijital çağın insanlığa getireceği fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde gençlerimize anlatmalarını özellikle talep ediyorum” dedi.
Yıldırım, dijital çağda ülkelerin ikiye ayrıldığını belirterek, “Dijital çağda önemli olan bilgi. Bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler bir adım öne çıkacak. Yani dijital çağda ülkeler artık ikiye ayrılıyor. Online ülkeler ve offline ülkeler. Türkiye son 15 yılda yaptığı yatırımlarla dijital uçurumu ortadan kaldıran ve geniş bant internet erişiminde doğu ile batı, kuzeyle güney arasında farkı ortadan kaldıran bir yapıya ulaştık” şeklinde konuştu.

BOLU

25 Kasım 2019 Pazartesi

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