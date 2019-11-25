Binali Yıldırım´a fahri doktora unvanı verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım´a fahri doktora unvanı verildi

DHA

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım´a fahri doktora unvanı verildi.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım´a fahri doktora unvanı verildi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen törene, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören müzik dinletisi ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Ahmet Baysal birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Rektör Alişarlı tarafından Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verilip, cübbe giydirildi.
'BU COĞRAFYA ZOR BİR COĞRAFYA'
Yıldırım, "Bu bölge bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya bizim kaderimiz, o halde bu topraklarda biz sadece ülkemizi korumak ve milletimizi her türlü tehditlerden korumakla yükümlü değiliz. Aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyanın 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Böyle olmasaydı bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'evvel Allah biz de varız' dedik. 'Çünkü bu topraklarda sizin hududunuz yok. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Dolayısıyla burada yaşanan gelişmelerin kararını siz veremezsiniz. Burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz' dedik ve gereğini yaptık. Milletimizden aldığımız güçle yaptık" dedi.
MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HİÇBİR TANESİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE DAİMİ ÜYE DEĞİL
Dünyanın artık eski dünya olmadığını vurgulayan Binali Yıldırım, "Şartlar eski şartlar değil ve bugün dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman ülkelerden oluşuyor. 57 Müslüman ülke var ve Müslüman ülkelerin hiçbir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye değil. Bütün kargaşaların, bütün iç savaşların, bütün yönetim zafiyetlerinin ağırlıklı olarak İslam ülkelerinde meydana geliyor olması bir tesadüf müdür? Elbette değildir. Bir yanda mutlak üstünlüğe sahip olan doğal kaynakları, diğer yanda tarihi eski dönemlerinden beri var olan bir haçlı anlayışıyla, İslam ülkeleri ile diğer medeniyetler arasında çatışma bugün iyice su yüzüne çıkmış durumda. Avrupa'da gittikçe yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve emperyal hedefler her zaman bizim bölgemizi önemli hale getirmiştir. Bölgemizde sorunların çok daha büyümesine sebep olmuştur." diye konuştu.
BİLGİ, İLETİŞİM EZBERLERİ KÖKTEN DEĞİŞECEK
Yeni bir iletişim çağına geçildiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde, bütün bilgi, iletişimin ezberleri kökten değişecek. Bugün internetin sahibi Amerika. Her türlü bilgi onun önünden geçerek gidiyor. Hoşuna gidenleri alıyor, onu da bir şantaj aracı olarak yeri geldikçe kullanıyor. İşte bu blockchain sistemi bu hükümranlığı da tehdit eden yeni bir alan. Açık alan, herkesin orada olduğu, herkesin paylaştığı, herkesin iş yaptığı bir alana dönüştü."
Binali Yıldırım'a konuşmasının ardından hediyeler verildi. Törenin sonunda profesör olmaya hak kazanan akademisyenlere unvan belgeleri verildi.

BOLU

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da, son Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi Binali Yıldırım: “Dijital çağda ülkeler, offline ve online olarak ikiye ayrılıyor”
YEREL HABERLER Bolu’da, son Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı ...
Bolu’da, “Öğretmenler Günü” hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Bolu’da, “Öğretmenler Günü” hatıra ormanı oluşturuldu
Yük taşımacılığı, 2020 yılında denetim altına alınacak U-ETDS sistemiyle, yük ve yolcu taşımacılığında kaçakçılık ortadan kalkacak
YEREL HABERLER Yük taşımacılığı, 2020 yılında denetim altına ...
(ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X