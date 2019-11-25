Binali Yıldırım: “CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım: “CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor”

İHA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin, "Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor" dedi.

Binali Yıldırım: “CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor”

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Külliye'de CHP’li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin, “Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor” dedi.
Bolu’da sabah bir dizi ziyaret ve programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, programının sonunda AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle biraraya geldi. Partililere hitap eden Yıldırım, AK Parti’yi zafiyete düşürmeye çalışanlar olduğunu söyleyerek, “Bugünlerde ülkemizde maalesef AK Parti’yi sandıkta yenemeyenler ümitlenmiş gibi gözüküyorlar. Akılları sıra partimizi içeriden zafiyete düşürerek sonuç alacaklarını düşünüyorlar. AK Parti’nin her ferdi etle kemik gibidir. Evelallah dimdik ayaktadır. İçeriden ve dışarıdan hiç kimsenin bu kutlu yürüyüşü durdurmaya, zaafa uğratmaya gücü yetmeyecektir” dedi.

“Siyasetçilerin her zaman doğruyu konuşması gerekir”
CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüştüğü söylentilerine de değinen Yıldırım, “Muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş, Külliye'de Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedik ama yatsı olmadan bunlar patladılar. Şimdi bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim. Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin kurucu partisi, iktidara alternatif olması gereken parti ve onun liderinin konuşurken on düşünüp bir söylemesi gerekir. Bu milletin hoşgörmeyeceği tek şey doğruyu söylememektir. Siyasetçinin şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşması gerekir. Milletine karşı dürüst olması gerekir” ifadelerini kullandı.

BOLU

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım´a fahri doktora unvanı verildi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım´a fahri doktora unvanı verildi
Bolu’da, son Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi Binali Yıldırım: “Dijital çağda ülkeler, offline ve online olarak ikiye ayrılıyor”
YEREL HABERLER Bolu’da, son Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı ...
Bolu’da, “Öğretmenler Günü” hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Bolu’da, “Öğretmenler Günü” hatıra ormanı oluşturuldu
Yük taşımacılığı, 2020 yılında denetim altına alınacak U-ETDS sistemiyle, yük ve yolcu taşımacılığında kaçakçılık ortadan kalkacak
YEREL HABERLER Yük taşımacılığı, 2020 yılında denetim altına ...
(ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X