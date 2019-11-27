Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 33 yıl hapis

BOLU'da, kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Fettah G. (59), 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da lise öğrencisi Z.T. (17), 13 yaşındayken dedesi Fettah G. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradığını ailesine anlattı. Z.T., kendisine alkol içirip, cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dedesiyle ilgili geçen yıl ailesiyle birlikte cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Fettah G. tutuklanırken, hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sağlık için tehlikeli madde temin etme, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fettah G., hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca Z.T. ve ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Son duruşmada kendisini savunan Fettah G. suçlamaları reddetti. Fettah G., "Torunumun psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden kendisine alkol vererek onu sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle onunla ilişkiye girmedim, dudaklarından öpmedim. Tek amacım torunuma yardım etmekti" dedi.

'YILLARCA BU ANLARI HİÇ UNUTAMADIM'

İstismar olaylarının ardından psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Z.T. ise "Dedem beni hep kandırdı. Sürekli olarak içki içirtip benimle ilişkiye girdi. Ayrıca yıllarca bu anları hiç unutamadım. Korkumdan kimselere bir şey diyemedim. Dedem beni hep tehdit etti. Psikolojim her geçen gün bozuluyordu ve durumu aileme anlattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cinsel istismar olayını birden fazla kez gerçekleştirdiği kanaatine vardığı Fettah G. hakkında 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, küçük yaştaki çocuğa alkol içirme suçundan ise 7 ay olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



BOLU 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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