Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 33 yıl hapis

Bolu’da 13 yaşındaki kız torununa içki içirdikten sonra cinsel istismarda bulunan 59 yaşındaki şahıs, 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre Bolu’da lise öğrencisi olan Z.T. (17), 13 yaşındayken dedesi Fettah G.’nin kendisine içki içirdikten sonra defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Kızlarıyla birlikte cumhuriyet savcılığına giden aile, Fettah G.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan dede Fettah G., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılanan Fettah G., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.



“Alkolle sakinleştirmeye çalıştım”

Son duruşmada kendisini savunan Fettah G., “Torunumun psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden kendisine alkol vererek onu sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle onunla ilişkiye girmedim. Tek amacım torunuma yardım etmekti” dedi.



“Dedem beni hep tehdit etti”

Duruşmada yaşadıklarını anlatan Z.T., “Dedem beni hep kandırdı. Sürekli olarak içki içirip benimle ilişkiye girdi. Ayrıca yıllarca bu anları hiç unutamadım. Korkumdan kimselere bir şey diyemedim. Dedem beni hep tehdit etti. Psikolojim her geçen gün bozuluyordu ve durumu aileme anlattım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, cinsel istismar olayını birden fazla kez gerçekleştirdiği kanaatine vardığı Fettah G. hakkında 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, küçük yaştaki çocuğa alkol içirme suçundan ise 7 ay hapis cezası olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

BOLU 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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