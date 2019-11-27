Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.