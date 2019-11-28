Hint keneviri eken sanığa hapis cezası

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da 673 kök hint keneviri ektiği iddiasıyla yargılanan Hasan Berber, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay, 2018 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir tarlaya hint keneviri ekildiği tespit edildi. Tarlaya yapılan operasyon sonucunda 673 kök hint keneviri ele geçirilirken, olay yerinde yakalanan Hasan Berber gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan Hasan Berber, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Hasan Berber, hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaasında kişisel kullanımın üzerinde ekim yapıldığını ve “Uyuşturucu Madde İmal Etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaanın ardından mahkeme heyeti sanık Hasan Berber’in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

BOLU 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.