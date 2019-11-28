Tarlaya Hint keneviri eken sanığa 4 yıl 2 ay hapis

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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BOLU'nun Gerede ilçesinde 673 kök kenevir ektiği iddiasıyla yargılanan Hasan Berber, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay, geçen yıl Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir tarlaya kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Jandarmanın tarlaya ekilen 673 kök keneviri ele geçirdi. Olay yerinde yakalanan Hasan Berber gözaltına alındı. Hasan Berber, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hasan Berber hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal Etme' suçundan dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Hasan Berber, hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaasında kişisel kullanımın üzerinde ekim yapıldığını ve 'Uyuşturucu madde imal etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Hasan Berber'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



BOLU 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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