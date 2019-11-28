Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 1 yıl 3 ay hapis

BOLU'da, kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan İbrahim Demir, 1 yıl 3 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Demir, İbrahim K. isimli vatandaşı arayarak kendisini kamu çalışanı olarak tanıttı. İbrahim Demir, İbrahim K.'nın iki farklı hesaba toplamda 11 bin lira para yatırmasını sağladı. Dolandırıldığını anlayan İbrahim K., İbrahim Demir'den şikayetçi oldu. Uzlaşma sayesinde İbrahim K., yolladığı paranın 4 bin lirasını almayı başardı. Olayın ardından İbrahim Demir hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İbrahim Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada dolandırıldığını iddia eden İbrahim K. de hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında mahkeme heyetinden sanığa dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar para cezası verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından son sözleri sorulan sanık hakkındaki suçlamaları reddetti.

İbrahim K. ise kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan kişinin talimatları doğrultusunda ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettiği parayı gönderdiğini iddia ettiği sanığın cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp menfaat elde ettiği için 'basit dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ile 125 gün karşılığında 2 bin 500 lira para cezası verilmesine karar verdi.



BOLU 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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