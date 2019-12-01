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Boluspor - Ekol Göz Menemenspor: 2-2

DHA


STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Cemal Bingül (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)
BOLUSPOR: Hakan Canbazoğlu (xxx) Hayrullah(xxx), İsmail Konuk (xxx), Burak Bekaroğlu (xxx), Ümit Kurt (xxx), Batuhan (xx) (Dk.71 Melih xx), Dodo (xxxx) Cumali (xx), Mustafa Eskihellaç (xxxx) (Dk.90+1 Gökhan), Umut Gündoğan (xx) (Dk.77 Mustafa Samican xx), Poepon (xxx)
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx)Semih (x) (Dk.46 Diakite x), Ali (xx), Ercan (xx), Alberk (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), Murat (xx), Tayfun (xxx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk.76 Ali Özgün x), Muhammed Ali (xx) (Dk.58 Halil İbrahim xx), Hüseyin Çolak (xx)
GOLLER: Dk. 12 Poepon, Dk. 38 Dodo (Boluspor), Dk. 5 Hüseyin, Dk. 81 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)
SARI KARTLAR: Semih, Muhammed Ali, Mehmet Boztepe, Ali (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1'inci Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Ekol Göz Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı.
5'inci dakikada gelişen Ekol Göz Menemenspor atağında sağ kanattan açılan ortaya Hüseyin'in vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.
12'nci dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç'ın açtığı ortada topu alan kaleci Selmani hata yaptı. Selmani'nin topu elinden kaçırmasından faydalanan Poepon topu filelere gönderdi: 1-1.
21'inci dakikada çalımlarla ceza sahası çizgisine yaklaşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
38'inci dakikada Batuhan topu Dodo'ya verdi. Dodo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top fileleri havalandırdı: 2-1.
77'nci dakikada gelişen Boluspor kontra atağında atılan ara pasla topla buluşan Poepon kaleci ile karşı karşıya kaldı. Poepon'un şutunda top üstten dışarı çıktı.
79'uncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih'in şutu kaleciden döndü. Melih yeniden topla buluştu. Melih'in ikinci şutunu da kaleci Selmani iki hamlede kontrol etti.
81'inci dakikada ceza sahasına havadan atılan pasta Ali Özgün'ün aşırtma vuruşu kaleci Hakan'ı aşarak filelerle buluştı. 2-2

BOLU

01 Aralık 2019 Pazar

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