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Bolu’da, 126 bin 390 dekar tarım arazisi sulandı

İHA

Bolu'da, 2019 yılı sulama sezonu boyunca il genelinde toplam 126 bin 390 dekar tarım arazisinin sulandığı açıklandı.

Bolu’da, 126 bin 390 dekar tarım arazisi sulandı

Bolu’da, 2019 yılı sulama sezonu boyunca il genelinde toplam 126 bin 390 dekar tarım arazisinin sulandığı açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılması nedeniyle, sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor.
Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirilmesiyle, tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Sistemle birlikte yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.
Bu kapsamda Bolu ilinde 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Bolu ilimiz ve ilçelerimizde toplam 126 bin 390 dekar tarım arazisi sulanmıştır. 126 bin 390 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 88 milyon lira katkı sağlandı. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

BOLU

02 Aralık 2019 Pazartesi

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