34 yıl hapis cezası bulunan hırsız tutuklandı

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BOLU'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan, 25 hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 25 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Cem Şahan´ı yakalamak için çalışma başlattı. Cem Şahan´ın, Borazanlar Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Cem Şahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 2 yıldır aranan Cem Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BOLU 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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