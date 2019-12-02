Bolu’da şüpheli çanta ‘Ertuğrul’ ile patlatıldı

Bolu’da cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotuyla patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bankların önünde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin şüpheli çantanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.



Fünye robotla bırakıldı

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotu ile şüpheli çantanın üzerine fünyeyi bıraktı. Robotun üzerindeki kamera ile çanta üzerinde yapılan incelemenin ardından şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlamanın ardından bomba imha uzmanı şüpheli çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantanın içinde elbise olduğu görüldü.

BOLU 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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