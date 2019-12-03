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Otomobille çarpışan hafif ticari araç evin bahçesine savruldu

DHA

BOLU'da, otomobille çarpışıp yol kenarındaki evin bahçesine savrulan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Kaza sırasında, evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti de büyük panik yaşadı.

BOLU'da, otomobille çarpışıp yol kenarındaki evin bahçesine savrulan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Kaza sırasında, evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti de büyük panik yaşadı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ali Özdemir yönetimindeki 14 EF 027 plakalı otomobil ile İbrahim Aslanoğlu yönetimindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, Emine ve Ramazan Depe çiftinin yaşadığı evin bahçesine savruldu. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
EVDE OTURAN ÇİFT KORKTU
Evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti kavşakta önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Çok korktuk. Çok gürültü geldi. Gürültüye çıktık. Allah'ım korusun. Buraya daha önce belediye otobüsü çarptı. Başka bir araba vurdu. Buradaki erik ağacı kaç kez bizi korudu. Ağaç olmasa zaten eve komple çarpacaktı. Daha önceki kazalarda bahçe duvarındaki hasar da hala yapılmadı. İlla burada bizi öldürmeleri mi lazım? Aşırı derecede korktuk. Hala içim titriyor" diye konuştu.  

BOLU

03 Aralık 2019 Salı

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