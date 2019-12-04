Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar kısmen beyaza büründü. Bolu Dağı'nın Elmalık ve Bakacak mevkilerinde etkili olan hafif kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, kar yağışının şiddetini artırması ihtimaline karşı güzergahta hazır bekledi. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı'nda zorluk yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.





BOLU 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.