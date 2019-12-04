Bolu’da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı.Yaşlı kadının evi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kabiller mahallesinde 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında yaşlı kadının yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın olduğu sırada evde olmayan yaşlı kadının, oğlu tarafından 1 gün önce kendisinde kalması için evinden alındığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.