Abant Gölü’ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

Bolu’da Abant Tabiat Parkı’na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu. Tatilciler, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yüzerek kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Abant Tabiat Parkı’na gelen Arzu Doğan ve Mesut Yılmaz, göl çevresinde araçlarıyla seyir halindeyken kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil Abant Gölü’ne uçtu. Sürücü Arzu Doğan ve araçta yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz, bir kısmı suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya kadar yüzdü.

Kazadan yara almadan kurtulan Doğan ve Yılmaz, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ısınmaları için Tabiat Parkı’nda bulunan karakola götürüldü.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıcın göle girerek halat bağladığı otomobil çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.

BOLU 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.