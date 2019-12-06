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Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar kamera ile tespit edilecek

DHA

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan bazı kişilerin çöpleri kasıtlı olarak konteynerlerin dışına attığını belirterek, konteynerlerin yanına kamera koyacaklarını açıkladı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan bazı kişilerin çöpleri kasıtlı olarak konteynerlerin dışına attığını belirterek, konteynerlerin yanına kamera koyacaklarını açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldiği günden bu yana kentin çöp sorunu ile mücadele ettiğini söyledi. Başkan Özcan, vatandaşların da çöp konusunda daha duyarlı olmalarını isterken, bazı kişilerin bilinçli olarak çöpleri konteynerlerin dışına attığını ifade etti. Kentte tespit edilen çöp konteynerlerine kamera takılacağını ifade eden Özcan, "Geçtiğimiz aylarda 2 temizlik ambulansını devreye soktuk. Dolan çöp konteynerini hemen gidip alıyor. Biri güneyde, biri kuzeyde olmak üzere iki aracımız var. Bunun çok faydasını gördük. Ancak 31 tane değişik çöp konteynerinin kenarına çöp bırakılmış. Üstelik konteynerler boş. Burada kasıt var. Birileri provoke etmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir siyaset. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Bir de kasıtlı olmayanlar var. Bazen aileler çocuklarına çöp attırıyor ve çocuklar kapağı açamıyor. Kasıtlı yapanlara da şunu söylemek istiyorum; Bolu bizim evimiz. Kimler olduğunu biliyoruz. Birçok konteynerin yanına da kamera koyacağız. Bu kişileri de kamuoyuna sunacağız. Bunların kim olduğunu herkes görecek" diye konuştu.
Başkan Özcan, konteyner boşken çöpleri dışarıya bırakan kişilere para cezası uygulanacağını da belirtti.

BOLU

06 Aralık 2019 Cuma

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