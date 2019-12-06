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Tomruklar yola döküldü, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

DHA

BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, tomrukların yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.

BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, tomrukların yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Esalettin Fidanboy yönetimindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü TIR ile aynı yöne giden Ali Kuyumcu idaresindeki 06 ED 446 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü Ali Kuyumcu ile aynı araçta bulunan Ayhan Akkan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. TIR da kayarak yolu kapattı. TEM yolunun Bolu Dağı tünelinin de yer aldığı Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, zaman zaman emniyet şeridinden trafik akışı sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu TIR yoldan kaldırılarak yolda trafik 2 şeritten sağlanmaya başladı. Yola dökülen tomrukların da kaldırılmasıyla 2 saat sonra trafik 3 şeritten normal akışına döndü.

BOLU

06 Aralık 2019 Cuma

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