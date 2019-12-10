BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze ve meyveler, ulaşımda aksamaya neden oldu. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sebze ve meyvelerin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören yönetimindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, refüj ve bariyerleri de aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. TIR'da yüklü olan limon, mandalina, kabak ve brokoliler yola saçıldı. Karayolları ekipleri yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Trafik tekrar normal akışına döndü.



BOLU 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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