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Osman Özköylü: "Karagümrük maçı bizim için farklı olacak"

İHA

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçtiğimiz hafta Hatayspor mağlubiyetinin sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, "Karagümrük maçı artık tekrar ayağa kalkmaya ve kazanarak, geçirdiğimiz bu sıkıntılı süreci atlatmamız gereken bir maç olacak" dedi.

Osman Özköylü: "Karagümrük maçı bizim için farklı olacak"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçtiğimiz hafta Hatayspor mağlubiyetinin sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, "Karagümrük maçı artık tekrar ayağa kalkmaya ve kazanarak, geçirdiğimiz bu sıkıntılı süreci atlatmamız gereken bir maç olacak" dedi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 14. haftasında deplasmanda Hatayspor’a karşı aldığı kötü sonucun ardından, bu hafta evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Taktik ve fiziksel çalışmalarına devam eden kırmızıbeyazlılarda Teknik Direktörü Osman Özköylü, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hatay maçındaki sorunlarla ilgili değerlendirmelerini sürekli yaptıklarını söyleyen Özköylü, "Hatay maçındaki bu görüntü neden böyle oldu. Bunu tabi ki biz çözeceğiz. Buradaki sorumluluğu tamamen ben üzerime alıyorum. Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, çözülmesi gereken sorun neyse oturup konuşacağız. Maçtan beri bunun değerlendirmesini yapıyoruz. İnşallah Karagümrük maçıyla beraber herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı, sahada mücadele eden, savaşan, sonuç ne olursa olsun o takımı izleyen taraftarını mutlu eden Boluspor takımını yeniden geri döndüreceğimize inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Cumartesi günü bizim için oynamış olduğumuz bu maçtan aldığımız dersleri doğru şekilde çıkararak, tekrar gerçek kimliğimizle Boluspor ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"Hiçbir maç kolay değil"
Oyuncuların gerçek kimlikleriyle sahada mücadelelerini verdiklerinde güzel günlerin yakın olacağını kaydeden Özköylü, "Karagümrük maçı bizim için çok farklı bir maç olacak. Artık tekrar ayağa kalkmaya ve kazanarak geçirdiğimiz bu sıkıntılı süreci atlatmamız gereken bir maç olacak. Oyuncularım gerçek kimlikleriyle, gerçek karakterleriyle sahada mücadelelerini ortaya koydukları zaman bizim için güzel günler yakın olacaktır. Bu maça bu şekilde bakıyorum. Hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorluğu var. Eğer mücadele etmezseniz, sahada savaşmazsanız, o kavgayı göstermezseniz, rakipten çok daha fazla istemezseniz ve istenilenleri sahada doğru şekilde yapmazsanız maalesef bu tür sonuçları yaşayabiliyorsunuz. Biz de böyle bir maçı geride bıraktık" şeklinde konuştu.

"İkinci yarıya daha güçlü Boluspor oluşturmaya çalışacağız"
Her hafta farklı oyuncuları oyuna dahil etmeye çalıştıklarını ancak istedikleri verimi alamadıklarını belirten Osman Özköylü, "Her hafta farklı arayışlara girmek zorunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları oyunun içine dahil etmeye çalışıyoruz ve onlardan mümkün olduğu kadar verim almaya çalışıyoruz ama bunlar kolay değil. Ne uzun süre oynamayan oyuncudan istediğiniz verimi alabilirsiniz ne de sakatlıktan dönen oyuncuyu koyduğunuz zaman o verimi alamıyorsunuz. Bunlar bizim için gerçekten bu süreçte en çok zorlandığımız noktalar. Yapacak bir şey yok. Bu süreci bu şekilde geçirmek zorundayız. Kalan maçlar içerisinde toplayabildiğimiz kadar maksimum puanı toplamaya çalışacağız. Ondan sonraki süreçte, devre arası yapılması gereken neler varsa planlarımızı, çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah ikinci yarıya daha güçlü, daha hazır, sakatlık sorunlarından arınmış, oyuncularının daha fazla verim verebildiği, eksik olan yerlere gerekli transferlerin yapıldığı bir noktada daha güçlü bir Boluspor’u oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

BOLU

11 Aralık 2019 Çarşamba

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