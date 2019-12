Boluspor, Karagümrük maçıyla kötü gidişata 'dur' demek istiyor

-BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Fatih Karagümrük maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Artık tekrar ayağa kalkıp kazanarak yaşadığımız bu sıkıntılı süreci atlatacağımız bir maç olacak. Oyuncularımıza sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum" dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Osman Özköylü, haftalık düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerindeki toplantıda Boluspor'un sıkıntılı süreci atlatacağını anlatan Özköylü, "İnşallah cumartesi günü Karagümrük maçıyla beraber herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı, sahada mücadele eden, savaşan, sonuç ne olursa olsun o takımı izleyen taraftarını ve şehri mutlu eden bir Boluspor takımını tekrar geri döndüreceğimize inanıyorum. Bu konuda oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah cumartesi günü oynayacağımız bu maçtan aldığımız dersleri doğru şekilde çıkararak tekrar gerçek kimliğimizle, mücadele eden, maçı son anına kadar kovalayan, kazanmak için sahada her şeyini ortaya koyan Boluspor takımı ortaya çıkacaktır. Bazen şer gördüğünüz şeyde çok hayırlar vardır. Biz bunu böyle değerlendireceğiz. Buradan gerekli derslerimizi çıkaracağız" dedi.

Cumartesi günü oynanacak olan Karagümrük maçının çok farklı ve önemli bir maç olduğunu anlatan Özköylü, "Artık tekrar ayağa kalkıp kazanarak yaşadığımız bu sıkıntı süreci atlatacağımız bir maç olacak. Ben oyuncularımıza sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum. Onlar gerçek kimlikleriyle sahaya mücadelelerini koydukları zaman bizim için güzel günler inşallah yakın olacaktır. Hiç bir maç kolay değil. Rakip ne olursa olsun mücadele etmezseniz, sahada savaşmazsanız, o kavgayı göstermezseniz, rakipten çok daha fazla istemezseniz ve istenilenleri sahada doğru şekilde yapmazsanız maalesef bu tür sorunları yaşayabiliyorsunuz" diye konuştu.

Özköylü, bireysel hatalar nedeniyle kalelerinde çok gol bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Son haftalarda şanssızlığımız, bireysel hatalardan çok fazla goller yiyoruz. Pozisyon yokken yaptığımız hatalar bizim gol yememize ve geriye düşmemize sebep oluyor. Zaten kırılgan olan, içinde bulunduğu durum itibariyle stresli ve gergin olan takımımızı daha fazla oyun içerisinde sıkıntıya sokuyor. Oyuncularımızın biraz daha konsantrasyon ve motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Futbolcularımız da çok üzgünler. Bunu mutlaka toparlayacağız. Her hafta yaşanan sakatlıklar, bizim için çok önemli olan futbolcuların aramızda olmayışı, bu sakatlık sürecinde takımla birlikte çalışamamaları, onların hem fiziksel hem de mental olarak geriye düşmelerine sebep oluyor."

Osman Özköylü sakatlıklar nedeniyle 2 maç üst üste aynı 11 ile sahaya çıkamadıklarını kaydederek, şu açıklamada bulundu:

"Sakatlıklar bizim oyun kurgumuzu derinden etkiliyor. Maalesef geldiğimizden beri 2 maç üst üste aynı kadro ile çıkamadık. 2 maç üst üste ne 11 kurabildik, ne de maç kadrosunu yapabildik. Bunlar bizim için gerçekten çok büyük handikaplar. Çünkü oyun istikrarı sağlamamız lazım. Oyun istikrarını da belli bir oyuncu iskeletini o 11'i oluşturarak yapmamız gerekiyor. Maalesef o 11'i 2 maç üst üste çıkaramadığımız için sürekli her hafta farklı arayışlara girmek zorunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları oyun için dahil etmeye çalışıyoruz ve onları mümkün olduğu kadar verimli kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar tabi ki kolay değil. Ne uzun süre oynamayan o oyuncudan istediğiniz verimi tam istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ne de sakatlıktan dönen hemen kadroya koyduğunuz zaman o verimi alamıyorsunuz. Bunlar bizim için bu süreçte en çok zorlandığımız noktalar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Osman Özköylü'nün açıklamaları

-Detaylar



