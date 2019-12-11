Bolu’da dini nikahlı eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da bir süredir ayrı yaşadığı 1 çocuğunun annesi dini nikahlı eşine sokak ortasında tüfekle ateş açan ve polisin operasyonuyla yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Ö. isimli kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu’daki ailesinin yanına geldi. Eşinin evine dönmesini isteyen Recai B., Sevgi Ö.’den olumsuz yanıt alınca Bartın’dan Bolu’ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Recai B., otomobille Sevgi Ö.’nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, mermiler genç kadına isabet etmedi. Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai B., aracıyla olay yerinden kaçtı.



Kovalamaca sonucunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Recai B.’nin olay yerinden kaçtığı otomobili Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Aracıyla en son Karacaağaç mahallesi istikametine gittiği belirlenen Recai B. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis aracıyla önü kesilen şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Recai B., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.



“Sadece korkutmak istedim”

Emniyet müdürlüğüne götürülen şahsın ifadesinde, “Bir süre önce tartıştığımız için Bolu’ya geldi. Ben de barışmak için arkasından geldim. Konuşmak istedim ama benimle konuşmak istemedi. Daha sonra yanımda bulunan tüfekle 3 el ateş ettim. Sadece korkutmak istemiştim. Öldürmek gibi bir isteğim yoktu” dediği öğrenildi. Olayın ardından dini nikahlı eşinden şikayetçi olan Sevgi Ö. için koruma kararı, Recai Bozkurt için ise uzaklaştırma kararı alındı.

BOLU 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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