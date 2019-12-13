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Bolu’da iş yerinden bilgisayar çalan hırsız adliyede Bilgisayar çalan hırsızın soğukkanlı ...

İHA

Bolu’da iş yerinden bilgisayar çalan hırsız adliyede Bilgisayar çalan hırsızın soğukkanlı davranışları güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu’da bir iş yerinden bilgisayar çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi. Hırsızın iş yerinden bilgisayar çalması ve soğukkanlı hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bilgisayar çalan şüphelinin eşkalini tespit etti.
Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde olduğu belirlenen şüpheli Y.Y. (23), yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı bilgisayar ise iş yerine iade edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Y.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Y.Y.’nin iş yerinden bilgisayarı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri önünde bir süre bekleyen Y.Y.’nin, daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeri girerek bilgisayarı çalıp dışarı çıktığı görüldü.

BOLU

13 Aralık 2019 Cuma

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