Karagöz Misafirlikte’’ 14 Burda’da

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Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Aralık Cumartesi günü ‘Karagöz Misafirlikte’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Bolu'da yaşayan çocuklar, 14 Burda AVM'de eğlenceli anlar yaşayacak. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 17.00’ de ücretsiz sahnelenecek ‘Karagöz Misafirlikte’ tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Büyüklere alışveriş alanında hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, ilde yaşayan tüm çocukları eğlenceli anlar yaşamaya davet etti.

BOLU 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:33

YATSI 18:59

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