Tartıştığı oğlunu öldürdü

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeği ile vurulan Rıza Çolak (19) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Çolak av tüfeği ile oğluna ateş açtı. Rıza Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Ömer Çolak jandarma tarafından gözaltına alındı. Köyde bulunan vatandaşlar ve Çolak ailesinin yakınları gazetecilerin çekim yapmasına izin vermedi. Yaşamını yitiren gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BOLU 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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