Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki Ömer Çolak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde yaşayan Ömer Çolak (48) ile oğlu Rıza Çolak (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Oğluyla kavga eden baba Ömer Çolak, evde bulunan av tüfeğiyle 19 yaşındaki oğlu Rıza Çolak’a ateş etti. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde av tüfeğiyle vurulan Ömer Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer Çolak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen baba Ömer Çolak ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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