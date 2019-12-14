Kartalkaya’da kayak sezonu açıldı Kayak sezonunun açıldığı Kartalkaya’da tatilci yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya’da, sezonunun açılmasıyla birlikte tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı. Her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya’da, sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatillerini kayak yaparak geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’ya gelen tatilciler keyifli anlar yaşadılar. Ailesiyle birlikte Beypazarı’ndan hafta sonu tatili için Kartalkaya’ya gelen Adem Çelik, “Kayak sezonu açıldı. Hava güzel. Kar güzel. Kartalkaya güzel. Şuanda 2 pist açık. Her yıl geliyoruz. Kaymak güzel” dedi.

BOLU 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.