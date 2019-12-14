Kartalkaya´da kayak sezonu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kartalkaya´da kayak sezonu açıldı

DHA

BOLU'da kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya, kayak sezonunun açıldığı ilk gün tatilci akınına uğradı. 

BOLU'da kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya, kayak sezonunun açıldığı ilk gün tatilci akınına uğradı. 
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otelden 2'si dün akşam itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Otel ve pistlerdeki yenilenme çalışmaların tamamlanmasıyla bu yıl ilk kez kayakseverleri ağırlayan merkezdeki 2 otelde de doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak keyfi yaşayan tatilciler, Kartalkaya'ya çıkan yolun da açık olduğunu ve ulaşımın rahat sağlandığını söyledi.

BOLU

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartalkaya’da kayak sezonu açıldı Kayak sezonunun açıldığı Kartalkaya’da tatilci yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Kartalkaya’da kayak sezonu açıldı Kayak sezonunun ...
Tartıştığı oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu öldürdü
Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını ...
Jandarmadan ruhsatsız silah ve kaçak alkollü içecek operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan ruhsatsız silah ve kaçak alkollü içecek ...
Karagöz Misafirlikte’’ 14 Burda’da
YEREL HABERLER Karagöz Misafirlikte’’ 14 Burda’da
Gerede yaylalarında ilk tapular sahipleri ile buluştu
YEREL HABERLER Gerede yaylalarında ilk tapular sahipleri ile buluştu
Highway Outlet’te hediye yağmuru var
YEREL HABERLER Highway Outlet’te hediye yağmuru var
Yunus Emre'nin mezarının Bolu'da olduğu iddiası
YEREL HABERLER Yunus Emre'nin mezarının Bolu'da olduğu iddiası
Halk şairi Yunus Emre’nin mezarının Bolu’da olduğunu iddia ettiler 50 yıl önce Alman arkeologlar, Yunus Emre’nin olduğu iddia edilen mezarda inceleme yapmış
YEREL HABERLER Halk şairi Yunus Emre’nin mezarının Bolu’da olduğunu ...
İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı
Bolu’da iş yerinden bilgisayar çalan hırsız adliyede Bilgisayar çalan hırsızın soğukkanlı davranışları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bolu’da iş yerinden bilgisayar çalan hırsız ...
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza
Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı
Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X