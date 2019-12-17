Highway Outlet’ten bir başarı daha

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet’in de bağlı olduğu Bolu Dağı A.Ş. bünyesindeki 3 akaryakıt istasyonu ödül aldı.

Polis, Bakım ve Yardım Sandığı(Polsan) tarafından işletmeciliği başarıyla yürütülen Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, 2019 yılındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bolu Dağı A.Ş. bünyesinde, otoyol üzerinde binek, kamyoncu ve merkez olarak faaliyet gösteren üç Opet Akaryakıt İstasyonu, son yıllardaki kusursuz hizmet ve yükselen satış performansını taçlandırarak Opet Petrolcülük A.Ş. tarafından yılın en iyileri ödüllerine layık görüldü. 2019 yılının 3. çeyreğinde Orta Anadolu Bölge 1’incisi ve Bolu Saha Müdürlüğü 1’ncisi ödüllerini almaya hak kazanan istasyonların ödül takdimi Opet Petrolcülük A.Ş. tarafından yapıldı. Highway Alışveriş Merkezi Yönetimi ve istasyon çalışanları hak ettikleri başarının gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşadılar.

BOLU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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